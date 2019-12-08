В ночь на субботу, 7 декабря, умер ветеран антитеррористической операции на Донбассе Игорь Волынец, известный под позывным Енот. Об этом сообщил у себя в Facebook военнослужащий ВСУ Сергей Сердюк. Передаёт СТРАНА.

По его словам, Волынец с 2014 по 2016 года служил на должности водителя разведывательного взвода 2-го батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

В 2015 году он был удостоен ордена За мужество III степени, а также негосударственной награды Народного Героя Украины.

"Бесконечно возил БТРом в аэропорт бойцов. Садился и ехал. Сколько нужно - столько и возил", - рассказали знакомые Енота.

По словам Сердюка, Волынец покончил жизнь самоубийством.

Официальных данных относительно смерти бывшего военного на данное время нет.

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