По ее словам, нет »смертельной опасности" для Сенцова

"Мы предложили, я обратилась к руководителю пенитенциарной системы с тем, чтобы ему провели совещание с теми врачами, которых предложит адвокат или родственники, чтобы к ним было доверие. Он сказал, что он вообще не хочет встречаться ни с какими врачами, он прочен , не дождутся и он будет отстаивать свою позицию до конца " , - заявила уполномоченная по правам человека в РФ, сообщает " 112 Украина ".

"Но меня не может не беспокоить, что 40 дней голодания - это очень долгий срок. Я по возвращению из Киева обязательно сама поеду его навестить. Если будет согласие на посещение вместе с Людмилой Денисовой (Украинский омбудсменом - ред.), То поеду вместе с ней ", - сказала Москалькова.

Российская сторона предоставляет противоречивые заявления о состоянии здоровья украинского политзаключенного Олега Сенцова, заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

По словам Денисовой, русский омбудсмен Татьяна Москалькова 15 июня заявила, что Сенцов якобы прекратил голодовку. Позже она сказала, что он "был готов прекратить голодовку, но голодание он не прекратил. Каждый день он получает с его согласия питательные смеси, включающие витамины, белки и все необходимые элементы. Состояние его здоровья удовлетворительное".

За неделю Москалькова направила украинской уполномоченному письмо от уполномоченного по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе, в котором говорилось о том, что по состоянию на 20 июня Олег Сенцов получает ежедневную поддерживающую терапию, а состояние здоровья "удовлетворительное".

22 июня Людмила Денисова получила ответ от председателя Совета при президенте РФ по правам человека, который сообщил, что Олега ежедневно осматривают медицинские работники: происходит всеобщее обозрение и анализы.

Также в России заявили, что с 25 мая 2018 Сенцов назначается и проводится поддерживающая терапия (раствор глюкозы, витамины группы В и С, водно-солевые растворы, Аминовен, Интралипид).

8 июня в РФ собрали врачебный совещание с участием врачей-специалистов Лабитнанзькои больницы (анестезиолога, терапевта, эндокринолога, хирурга). Консилиум пришел к выводу, что состояние Сенцова "удовлетворительное", его лечение скорректировали и рекомендовали принимать смеси для специализированного питания. В тот же день Сенцов, по данным РФ, письменно согласился принимать смеси для энтерального кормления "Nitridrink" (прием каждые 4:00).

Адвокат Олега Сенцова 23 июня на вопросы украинского омбудсмена о правдивости таких заявлений России заявил, что Сенцов написал "какое-то заявление, в котором говорится о том, что в случае нового кризиса и если по заключению врачей это будет необходимо, то он будет принимать эту питательную смесь сам . Чтобы не применяли зонд и не травмировали слизистую ".

Адвокат политзаключенного добавил, что смесь в колонии есть, однако Сенцов ее не употребляет.