|Италия возглавила ОБСЕ и призвала стороны полностью выполнить Минские соглашения
|02.01.2018 22:28
|
Анжелина Альфано представит полный перечень приоритетов итальянского председательства в ОБСЕ 11 январяИталия, с 1 января 2018 года, приняла от Австрии председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и пообещала продолжить усилия по имплементации Минских соглашений.
Фото: qha.com.ua
Об этом говорится на сайте ОБСЕ .
"Кризис в Украине и вокруг нее поставила под сомнение сами принципы, на которых ОБСЕ основана. Италия продолжит поддерживать усилия ОБСЕ с целью мирного урегулирования конфликта и настоятельно призывает стороны полностью выполнить Минские соглашения", - сказал глава МИД Италии Анжелина Альфано.
Кроме того, он анонсировал продолжение "женевского формата" переговоров по Грузии, переговоров в формате "5 + 2" по Приднестровью и работы Минской группы по Нагорному Карабаху.
Как отметил Альфано, ключевым приоритетом Италии во время председательства в ОБСЕ в 2018 году станет "укрепление многовекторного подхода как инструмента, который восстановит" дух Хельсинки "(Хельсинкского Заключительного акта 1975 года) и дальнейшее укрепление мира, безопасности, стабильности и сотрудничества".
В сообщении также отмечается, что лозунгом итальянского председательства в организации будет "Диалог, право собственности, ответственность".
Полный перечень приоритетов итальянского председательства в организации Альфано представит 11 января на заседании Постоянного совета в Вене.
Напомним, ранее спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик призвал стороны конфликта обеспечить достойные условия обмена заложниками .