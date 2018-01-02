Анжелина Альфано представит полный перечень приоритетов итальянского председательства в ОБСЕ 11 января

Об этом говорится на сайте ОБСЕ .

"Кризис в Украине и вокруг нее поставила под сомнение сами принципы, на которых ОБСЕ основана. Италия продолжит поддерживать усилия ОБСЕ с целью мирного урегулирования конфликта и настоятельно призывает стороны полностью выполнить Минские соглашения", - сказал глава МИД Италии Анжелина Альфано.

Кроме того, он анонсировал продолжение "женевского формата" переговоров по Грузии, переговоров в формате "5 + 2" по Приднестровью и работы Минской группы по Нагорному Карабаху.

Как отметил Альфано, ключевым приоритетом Италии во время председательства в ОБСЕ в 2018 году станет "укрепление многовекторного подхода как инструмента, который восстановит" дух Хельсинки "(Хельсинкского Заключительного акта 1975 года) и дальнейшее укрепление мира, безопасности, стабильности и сотрудничества".

В сообщении также отмечается, что лозунгом итальянского председательства в организации будет "Диалог, право собственности, ответственность".

Полный перечень приоритетов итальянского председательства в организации Альфано представит 11 января на заседании Постоянного совета в Вене.