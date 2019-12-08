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В кафе Полтавской области в драке зарезали мужчину
08.12.2019 15:15
В кафе Полтавской области произошла поножовщина, в результате которой зарезали мужчину Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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