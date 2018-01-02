|Гройсман задекларировал около 9 млн грн доходов
|02.01.2018 22:33
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман задекларировал 8 млн 797тис. 630 грн доходов от отчуждения недвижимого имущества. Об этом говорится в сообщениях о существенных изменениях в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, передает
Как отмечается, указанную сумму он получил от отчуждения недвижимого имущества - ООО "Магигранда".
Сообщение об изменении в электронной декларации Гройсмана датировано 30 декабря 2017.
Напомним, В.Гройсман продал жене недвижимость стоимостью более 8 млн грн. Согласно данным госреестра предприятий, ООО "Магигранд" было создано в апреле 2008 года. Ее уставный капитал - 262,5 тыс. грн. Елене Гройсман принадлежит 80%, а еще 20% - директору компании Дмитрию Немерському, который возглавляет ее с июля 2016 года.