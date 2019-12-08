Сейчас в Киеве на Майдане Независимости проходит акция протеста, цель которой заставить Зеленского слить переговоры в Нормандском формате и отказаться от любых компромиссов с Россией. Организаторы - три политические партии: "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос".

Через час после начала акции на сцене выступил Андрей Гергерт - командир восьмого батальона "армии Яроша", он же "Червень", под началом которого служил киллер Андрей Лаврега, убивший ребенка в Киеве.



Он заявил, что не согласен с миром любой ценой.

"Мы сегодня способны вести полноценные военные действия и победить Россию". Говорит, что украинцы остановили "армаду", и следовательно Россия начала насаждать в Украине коррупцию. "Мы самый сильный и умный народ в мире, самый работящий". "Мы можем изменить историю мира, а нам говорят о каком-то Путине. Да он мышь!" - сказал командир киллера.

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