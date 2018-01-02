Погода, Новости, загрузка...
В Испании подвели итоги каталонской кризиса: убытки - миллиард евро
02.01.2018 22:36
В Испании подвели итоги каталонской кризиса: убытки - миллиард евро
Рост ВВП Испании замедлился на 0,5%
Референдум о независимости Каталонии и дальнейший кризис стоили правительства Испании 1000000000 евро.
В Испании подвели итоги каталонской кризиса: убытки - миллиард евро Фото: Reuters

Об этом в комментарии испанском радио SER заявил министр экономики Испании Луис де Гиндос, пишет Anadolu .

По словам де Гиндоса, если ранее рост экономики Каталонии составило 0,9%, то есть 1/5 часть ВВП Испании, то из-за кризиса этот показатель сократился до 0,4%.

Министр отметил также, что ситуация в регионе вызвала "беспокойство и неуверенность у населения".

Ранее АР сообщала, что за октябрь Каталония из-за напряженной ситуации вокруг референдума о независимости потеряла почти 15 000 рабочих мест.

Напомним, что парламент Каталонии  проголосовал за объявление независимости  от Испании. Решение поддержали 70 депутатов, против голосовали 10. Оппозиция бойкотировала голосования. В свою очередь Кабинет министров Испании  распустил парламент и правительство Каталонии , назначив внеочередные выборы на 21 декабря.

21 декабря, в испанском регионе Каталония  завершилось голосование на внеочередных выборах в парламент .

На внеочередных выборах боролись шесть основных политических партий, часть из которых выступает за отделение региона от Испании, другие поддерживают идею сохранения Каталонии в составе страны.

После выборов премьер-министр Испании Мариано Рахой выразил надежду на начало нового этапа в отношениях с Каталонии, который будет основан на диалоге, а не конфронтации.

по результатам подсчета 100% голосов, три партии, выступающие за независимость Каталонии,  получили в местном парламенте 70 мест  из 135.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить