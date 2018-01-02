Рост ВВП Испании замедлился на 0,5%

Об этом в комментарии испанском радио SER заявил министр экономики Испании Луис де Гиндос, пишет Anadolu .

По словам де Гиндоса, если ранее рост экономики Каталонии составило 0,9%, то есть 1/5 часть ВВП Испании, то из-за кризиса этот показатель сократился до 0,4%.

Министр отметил также, что ситуация в регионе вызвала "беспокойство и неуверенность у населения".

Ранее АР сообщала, что за октябрь Каталония из-за напряженной ситуации вокруг референдума о независимости потеряла почти 15 000 рабочих мест.

Напомним, что парламент Каталонии проголосовал за объявление независимости от Испании. Решение поддержали 70 депутатов, против голосовали 10. Оппозиция бойкотировала голосования. В свою очередь Кабинет министров Испании распустил парламент и правительство Каталонии , назначив внеочередные выборы на 21 декабря.

21 декабря, в испанском регионе Каталония завершилось голосование на внеочередных выборах в парламент .

На внеочередных выборах боролись шесть основных политических партий, часть из которых выступает за отделение региона от Испании, другие поддерживают идею сохранения Каталонии в составе страны.

После выборов премьер-министр Испании Мариано Рахой выразил надежду на начало нового этапа в отношениях с Каталонии, который будет основан на диалоге, а не конфронтации.