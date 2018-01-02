В субботу в пекинском метро были официально введены в эксплуатацию беспилотные поезда. Полностью автоматизированные поезда были в Китае и раньше, однако эти стали первыми, производимыми и разработанными страной, передает со ссылкой на Xinhua.

В Китае уже существуют беспилотные магазины и супермаркеты. Беспилотные автомобили также получили согласие курсировать на некоторых тестовых дорогах.

Теперь Китае стартовала первая линия метро, ​​полностью разработана на внутреннем рынке страны: подвижной состав, системы сигнализации, видеонаблюдение и железнодорожные пути.

По словам оператора метро, ​​поездка проходит через 9 станций и охватывает 14,4 км.

Как сообщал в Сингапуре заработало первое место в мире беспилотное такси.

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