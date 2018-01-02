Замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин Решетилова: Полубог Аброськин просит вас, граждане, опомниться и позволить нашей полубожественной полиции спокойно сфальсифицировать расследование Фото: Ольга Решетилова / Facebook Так она прокомментировала призыв Аброськина к активистам – "опомниться" и не мешать полиции советами, как вести следствие."Полубог Аброськин просит вас, граждане, опомниться. И позволить нашей полубожественной полиции спокойно сфальсифицировать расследование. Потому что, видите ли, они нам не советуют, что делать. О, я бы с удовольствием, господин Аброськин, не советовала, если бы круговая порука, частью которой вы являетесь, не привела к убийству Ноздровской", – обратилась Решетилова к замглавы НПУ.За последние годы полиция, в том числе при участии Аброськина, провалила десятки резонансных расследований, констатировала журналист. Недавно общественность была возмущена условным приговором Юрию Крысину, фигуранту дела об убийстве журналиста Вячеслава Веремия, напомнила она."Крысин... является частью вашей бандитско-ментовской системы", – считает Решетилова."Я могу долго перечислять и объяснять, что "опомнитесь" не вы нам должны говорить, а мы вам. Но вы скажете, что я пиарюсь. Поэтому вы просто заткнитесь и молча делайте свою работу. А мы как гражданское общество будем делать свою и вас контролировать. И не нервируйте нас своими дебильными постами. Потому что, как вы уже сегодня увидели, народ на пределе", – подытожила журналист. https://www.facebook.com/o.reshetylova/posts/1729676883731126 1 января в реке в Вышгородском районе Киевской области нашли тело Ноздровской, которая пропала 29 декабря. Полиция открыла уголовное производство по статье об умышленном убийстве.По информации депутата Верховной Рады Мустафы Найема, следствие сейчас отрабатывает три основные версии: убийство в связи с делом о ДТП с участием Дмитрия Россошанского, племянника бывшего председателя Вышгородского райсуда, убийство на профессиональной почве и бытовой конфликт.Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинской в аварии в сентябре 2015 года. Ее сбил Дмитрий Россошанский. Ноздровская заявляла, что виновный в ДТП находился под воздействием наркотиков.В июне 2017 года Россошанского приговорили к семи годам лишения свободы. 27 декабря состоялось рассмотрение апелляционной жалобы, суд отказал адвокатам, которые просили освободить его, и отправил дело в первую инстанцию.В Киеве 2 января прошла акция протеста в связи с убийством Ноздровской. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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