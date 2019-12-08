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Папа Римский призвал молиться за Украину накануне нормандской встречи
08.12.2019 16:45
Перед нормандской встречей Папа Римский Франциск призвал молиться за плоды "мира в справедливости"
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
мир
события
украина
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