Главный тренер сборной Украины заявил, что Федерация футбола страны договорилась о проведении спаррингов против Японии и Саудовской Аравии.

"Все идет к тому, что мы начнем год поединками с Японией и Саудовской Аравией. Насколько мне известно, договор с японцами уже находится в , а второй договор должны прислать в самом начале года,передает со ссылкой на .

После того как все формальности будут улажены, станет известно место проведения этих поединков. Точно могу сказать, что пройдут они в Европе. Хотим провести как можно больше контрольных матчей. В марте - два, а по окончании сезона - еще три", - сказал .

Под руководством тренерского штаба сборная Украины впервые заняла 3-е место в отборе к Кубку мира и не попала в стыковые матчи.

завершила год на 35-м месте в рейтинге .

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