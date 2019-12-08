|Убийство чеченского командира в Берлине: Бундесвер требует мер против РФ
|08.12.2019 16:57
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Об этом она заявила изданию Bild am Sonntag, сообщает dpa.
«Федеральному правительству придется обсудить и принять решение о дальнейших мерах реагирования», - сказала Крамп-Карренбауэр.
По её словам, это убийство вносит напряжение в отношения между Германией и Россией.
«Доказательства много значат. Вместе с убийствами в Великобритании и другими российскими действиями это создает довольно тревожную картину», - сказала руководитель ХДС.
Как сообщалось, 40-летний гражданин Грузии Залимхан Хангошвили был застрелен в парке в берлинском микрорайоне Моабит 23 августа. Министерство иностранных дел Германии 4 декабря объявило о выдворении двух российских дипломатов, мотивировав это серьезными подозрениями в причастности к этому убийству российских спецслужб.
Канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала Россию за предоставление недостаточной помощи немецким следователям.