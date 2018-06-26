Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова заявила, что украинский режиссер Олег Сенцов отказался от предложения пройти осмотр у врачей, которых выберут адвокат и родственники.

Об этом она заявила после прибытия в Киев, передает .

«Мы предложили, я обратилась к руководителю пенитенциарной системы с тем, чтобы ему провели собрание с теми врачами, которых предложит адвокат или родственники, чтобы им доверяли. Он сказал, что он вообще не хочет встречаться ни с какими врачами, что он крепкий, что не дождутся и он будет отстаивать свою позицию до конца», — сказала Москалькова.

Также она заявила, что Сенцов «встает и разговаривает».

«Я не вижу смертельной опасности, но меня не может не беспокоить, что 40 дней голодовки — это очень долгий срок», — добавила российский омбудсмен.

Она также утверждает, что каждый день получает подробную информацию о состоянии здоровья Сенцова от уполномоченного по правам человека в Ямало-Ненецком округе Анатолия Сака. Также Москалькова сообщила, что планирует сама посетить Сенцова, как только вернется из Киева, и при наличии разрешения поедет к нему вместе с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой.

«Я по возвращению из Киева обязательно сама поеду его навестить. Если будет согласие на посещение вместе с Людмилой Денисовой, то поеду вместе с ней,» — отметила Москалькова.

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