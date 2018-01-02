Полиция Донецкой области в 2017 году задержала 240 боевиков

Полиция Донецкой области в 2017 году выявила более 300 боевиков, из них 240 задержаны и 61 объявлен в розыск.

Как сообщил во вторник отдел коммуникации полиции Донецкой области, за неделю объявлено о подозрении 10 боевикам. Всем десятерым объявлено о подозрении по ч.2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

"Благодаря собранным полицейскими доказательствам все они вскоре предстанут перед судом за участие в незаконных вооруженных формированиях и содействие оккупации региона", - сказано в сообщении.

По информации полиции, большинство из подозреваемых были выявлены в освобожденных городах: Славянске, Константиновке, Бахмуте, Торецке, а двое – жители оккупированных городов Донецк и Макеевка - были задержаны во время проверки на контрольно-пропускном пункте при попытке пересечения линии разграничения.

В полиции отмечают, что бывают случаи, когда разочарованные в псевдо-республике экс-боевики меняют свое мнение и идут служить в Вооруженные силы Украины.

"Всего в 2017 году полиция Донетчины выявила более 300 боевиков. Из них 240 задержаны, 61 установлен и объявлен в розыск", - сказано в сообщении.