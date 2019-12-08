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В Житомирской области полицейский насмерть сбил велосипедиста
08.12.2019 17:40
В городе Чуднов Житомирской области полицейский сбил велосипедиста
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
украина
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