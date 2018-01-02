В Вильнюсе на 77-м году жизни скончалась актриса литовского театра и кино Татьяна Майорова. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Скончалась Татьяна Майорова Фото: Р.Ракаускас / rusudrama.lt Майорова родилась 27 марта 1941 года. Окончила театральный институт имени Карпенко-Карого в Киеве, в 1964–1967 годах была актрисой Севастопольского драматического театра, а с 1967-го по 1991 год играла в РДТЛ в Вильнюсе.За время театральной карьеры она сыграла около 40 ролей.Майорова снималась и в кино. В исторической драме "Смилуйся над нами", созданной на Литовской киностудии режиссером Альгирдасом Араминасом в 1978 году, она сыграла одну из основных ролей."Она всегда играет от первого лица, "пропуская" роль через себя... Все героини Майоровой отмечены печатью одиночества. Они находят в одиночестве опору либо несут его как тяжкий крест, но уже не могут от него отказаться... Одиночество стало ее судьбой", – отметила театральный критик Марина Бабенскене.Прощание с Майоровой состоится 3 января. Актрису похоронят на кладбище в Карвялишскесе. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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