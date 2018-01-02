В Вильнюсе на 77-м году жизни скончалась актриса литовского театра
и кино Татьяна Майорова. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Скончалась Татьяна Майорова Фото: Р.Ракаускас /
rusudrama.lt Майорова родилась 27 марта 1941 года. Окончила
театральный институт имени Карпенко-Карого в Киеве, в 1964–1967
годах была актрисой Севастопольского драматического театра, а с
1967-го по 1991 год играла в РДТЛ в Вильнюсе.За время
театральной карьеры она сыграла около 40 ролей.Майорова снималась и
в кино. В исторической драме "Смилуйся над нами", созданной на
Литовской киностудии режиссером Альгирдасом Араминасом в 1978
году, она сыграла одну из основных ролей."Она всегда играет от
первого лица, "пропуская" роль через себя... Все героини Майоровой
отмечены печатью одиночества. Они находят в одиночестве опору либо
несут его как тяжкий крест, но уже не могут от него отказаться...
Одиночество стало ее судьбой", – отметила театральный
критик Марина Бабенскене.Прощание с Майоровой состоится 3 января.
Актрису похоронят на кладбище в Карвялишскесе.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира