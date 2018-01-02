Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за произошедшее

В результате инцидента погибли 21 человек, передает издание Premium Times со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что случай произошел 1 января в районе населенного пункта Омоко. Полиция не сообщает точное количество погибших в результате инцидента.

"Мы можем только подтвердить случай, но мы не можем подтвердить количество жертв" , - отметил представитель местной полиции ОМОН Ннамди.

Между тем директор администрации по вопросам морской безопасности Дакуку Петерсайд заявил, что в результате инцидента погиб 21 человек. Он добавил, что стрельба произошла в результате борьбы между группировками, которые поклоняются различным божествам.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за произошедшее.