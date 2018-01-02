|В Нигерии расстреляли прихожан церкви, погибли более 20 человек
|02.01.2018 22:52
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Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за произошедшееВ Нигерии группа вооруженных людей открыла огонь по прихожанам, которые возвращались из церкви.
Фото: afp.com
В результате инцидента погибли 21 человек, передает издание Premium Times со ссылкой на местные власти.
Отмечается, что случай произошел 1 января в районе населенного пункта Омоко. Полиция не сообщает точное количество погибших в результате инцидента.
"Мы можем только подтвердить случай, но мы не можем подтвердить количество жертв" , - отметил представитель местной полиции ОМОН Ннамди.
Между тем директор администрации по вопросам морской безопасности Дакуку Петерсайд заявил, что в результате инцидента погиб 21 человек. Он добавил, что стрельба произошла в результате борьбы между группировками, которые поклоняются различным божествам.
Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за произошедшее.
Напомним, что в Нигерии в городе Биу террористы-смертники взорвали себя на рынке , в результате нападения погибли по меньшей мере 13 человек.