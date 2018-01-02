Представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы, прежний премьер-министр, экс-министр обороны и экс-секретарь СНБО Евгений Марчук не видит перспективы введения в ближайшее время миротворческого контингента ООН на Донбасс. Об этом он заявил в интервью вечером во вторник, 2 января.

«Откровенно говоря, у меня небольшая надежда, что удастся в ближайшее время с миротворческим контингентом что-то положительное решить», – сказал Марчук.

Он отметил, что для ситуации на Донбассе могут подходить два вида миротворческих операций: по поддержанию мира и насилие к миру, и последнее предусматривает применение оружия самими миротворческими контингентами в отношении нарушителей мира или тех, кто нападает на миротворцев.

Марчук указал, что поскольку уже прозвучало много заявлений на различных уровнях, в том числе, от глав ЛДНР о том, что они против предложенной Украиной инициативы введения миротворцев, то он не видит в ближайшее время перспективы введения миротворцев. «Хотя это не означает, что этот вопрос не нужно продвигать, и президент Порошенко правильно сделал, что поднял этот вопрос на Генассамблее ООН», – считает он.

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