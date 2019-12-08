9 декабря в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 градуса, днем +4…+6 градусов. Об этом сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины переменная облачность, без осадков, только на Закарпатье небольшой дождь, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4…+3 градуса, днем +3…+9 градусов. В Карпатах без осадков, температура ночью +1…-4 градуса, днем +1…+6 градусов. В Моршине и Трускавце без осадков, температура ночью +1…+3 градуса, днем +7…+9 градусов, в Сваляве кое-где небольшой дождь, температура ночью +1…+3 градуса, днем +4…+6 градусов. На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3…+3 градуса, днем +2…+8 градусов. В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3…+3 градуса, днем +1…+8 градусов. На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3 градуса, днем +1…+6 градусов. На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…-4 градуса, днем +2…+8 градусов. В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем +3…+8 градусов. В Ялте без осадков. Температура ночью 0…+2 градуса, днем +4…+6 градусов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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