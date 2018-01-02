Премьер-министр Украины Владимир Гройсман задекларировал доход от отчуждения недвижимого имущества, источником которого является фирма, принадлежащая его жене. Гройсман внес изменения в декларацию 30 декабря Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com Изменения датированы 30 декабря 2017 года.Указанную сумму Гройсман получил в качестве дохода от отчуждения недвижимого имущества.Источником дохода указано ООО "Магігранд".Согласно декларации, в 2016 году Гройсман получил общий доход в размере чуть больше 15,8 млн грн, из которых полученная на основном месте работы зарплата составила 281 тыс. грн. Помимо зарплаты, политик зарабатывал на аренде имущества (4136 грн), отчуждении недвижимости (более 8 млн грн), отчуждении движимого имущества (3,1 млн грн) и процентах от доходов акционерных обществ (чуть больше 154 тыс. грн).В документе указано, что собственником ООО "Магігранд" является жена главы правительства, Елена Гройсман. Введение электронного декларирования было одним из требований Европейского союза для реализации безвизового режима с Украиной. В Украине систему внедрили в 2016 году. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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