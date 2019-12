Так президент США прокомментировал визит своего личного адвоката Руди Джулиани в Киев. (function() })(); Президент США Дональд Трамп заявил, что его личный адвокат Руди Джулиани вскоре опубликует в Конгрессе «много хорошей информации» из Украины, правда, название нашей страны американский руководитель так и не вспомнил. «Я просто знаю, что он вернулся из какого-то места. Он говорит, что у него много хорошей информации. Я еще не говорил с ним об этой информации», − сказал Трамп журналистам. По его словам, эту информацию Джулиани представит генеральному прокурору и Конгрессу. «Я слышал, он нашел много (информации)», − добавил Трамп. Джулиани прибыл в Киев 4 декабря. Тут он встретился с внефракционным народным депутатом Андреем Деркачом, а также с народным депутатом от Слуги народа Александром Дубинским. NYT сообщило, что 3 декабря в Будапеште Джулиани встретился с бывшим украинским прокурором Юрием Луценко. President Trump on Rudy Giuliani: "I just know that he's come back from some place.. He says he has a lot of good information. I have not spoken to him about that information yet." pic.twitter.com/46sB0nOwx8 — The Hill (@thehill) 7 декабря 2019 г. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



политика политика джулиани что трамп декабря информации» Теги: политикаюрий луценкодональд трампрудольф джулиани