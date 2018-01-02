Украинский глава государства пока не комментировал инцидент

Запись беседы опубликована на странице пранкеры Вована в социальной сети "ВКонтакте", сообщает РБК .

"Наше небольшое новогоднее поздравление Петра Порошенко и пожелания для него" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что один из пранкеры представился генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Порошенко радостно начал поздравлять его с Рождеством и Новым годом, пожелал только наилучшего и поблагодарил за звонок. В ответ пранкеры от имени генсека НАТО выразил надежду, что Порошенко не будет пить слишком много водки и водки.

"Надеюсь, вы не будете пить много водки и водки в эту новогоднюю ночь" , - сказал пранкеры.

После этого украинский президент бросил трубку.