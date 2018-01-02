|Российские пранкеры заявили о розыгрыше Порошенко от имени генсека НАТО
|02.01.2018 23:00
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Украинский глава государства пока не комментировал инцидентРоссийские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли в новогоднюю ночь Президента Украины Петра Порошенко.
Фото: Polemix
Запись беседы опубликована на странице пранкеры Вована в социальной сети "ВКонтакте", сообщает РБК .
"Наше небольшое новогоднее поздравление Петра Порошенко и пожелания для него" , - говорится в сообщении.
Отмечается, что один из пранкеры представился генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Порошенко радостно начал поздравлять его с Рождеством и Новым годом, пожелал только наилучшего и поблагодарил за звонок. В ответ пранкеры от имени генсека НАТО выразил надежду, что Порошенко не будет пить слишком много водки и водки.
"Надеюсь, вы не будете пить много водки и водки в эту новогоднюю ночь" , - сказал пранкеры.
После этого украинский президент бросил трубку.
Напомним, что пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголкощо заявлял, что г. Осийский спецслужбы пытались организовать телефонный разговор с главой Польши Анджеем Дудой от имени Президента Украины Петра Порошенко.