

Во время вече на Майдане "Красные линии для Зе" 8 декабря в бывшего президента Украины Петра Порошенко метнули яйцо.

В ролике на 1:40 видно, как после исполнения гимна Украины Порошенко, стоявший между людей на сцене, отделился от них и подошел к микрофону. Когда он крикнул "Слава Украине!", в него полетели несколько яиц. Мужчине с крымско-татарским флагом в руках слева от экс-президента даже удалось поймать одно из них.

Яйцеметателя задержали участники вече. Полиция увела его в сторону. На шее мужчины был повязан красно-черный флаг.

Инцидент уже обсуждают в соцсетях. Ведущий телеканала "Наш" Максим Назаров прокомментировал его так.

"В Порошенко на майдане начали бросать яйца. Знаете, что сделал Порошенко? Сказал толпе: "А ну спіймайте його!" Дальнейшая судьба яйцемета неизвестна", - написал журналист.

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