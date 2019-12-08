|На зрада-майдане Порошенко закидали яйцами. Видео
|08.12.2019 18:56
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В ролике на 1:40 видно, как после исполнения гимна Украины Порошенко, стоявший между людей на сцене, отделился от них и подошел к микрофону. Когда он крикнул "Слава Украине!", в него полетели несколько яиц. Мужчине с крымско-татарским флагом в руках слева от экс-президента даже удалось поймать одно из них.
Яйцеметателя задержали участники вече. Полиция увела его в сторону. На шее мужчины был повязан красно-черный флаг.
Инцидент уже обсуждают в соцсетях. Ведущий телеканала "Наш" Максим Назаров прокомментировал его так.