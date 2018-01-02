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"Сама на себе не схожа": Анна Седокова здивувала фото з сином
02.01.2018 23:02
Відома російська співачка Анна Седокова, яка навесні стала мамою втретє, народивши сина Гектора від російського бізнесмена, здивувала шанувальників світлиною, на якій буквально сама на себе не схожа.

Так, на фото Анна позує з маленьким сином біля фігурок Санта Клауса і, як зізнається сама Анна, малюк, вперше побачивши казкового героя, довго й заворожено дивився на нього.

Втім, фанати звернули увагу не на хлопчика, а на маму: Анна Седокова з пишними кучерями та товстим світшотом ледь нагадувала себе звичайну - пишногруду та звабливу зірку.

"Сама на себе не схожа", "Малюк чудовий, а Анну не впізнати!", - пишуть фани.

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