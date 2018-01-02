|"Сама на себе не схожа": Анна Седокова здивувала фото з сином
|02.01.2018 23:02
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Так, на фото Анна позує з маленьким сином біля фігурок Санта Клауса і, як зізнається сама Анна, малюк, вперше побачивши казкового героя, довго й заворожено дивився на нього.
Втім, фанати звернули увагу не на хлопчика, а на маму: Анна Седокова з пишними кучерями та товстим світшотом ледь нагадувала себе звичайну - пишногруду та звабливу зірку.
"Сама на себе не схожа", "Малюк чудовий, а Анну не впізнати!", - пишуть фани.
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