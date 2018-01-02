Так как в рф рвет дно 1 числа после факельных маршей, решил я спецом съездить в Днепр посмотреть на действо сие. Правдами-неправдами проехал блок-посты орков и рванул к тем, шо в касках немецких, с раскладом шобы быть на следущий день дома, в Донецке.

Что хочу сказать про сам марш. Это мысли жителя оккупированых территорий, так шо строго не судите.

Ни одного человека в факельном шествии с перегаром. Вообще. Совсем. Даже пивного перегара не было. То есть вообще не пахло русским духом. Все трезвые абсолютно. И с факелами, которые поджигают пуканы россиян от мурманска до москвы.

Чистые, светлые лица. Без злобы и ненависти. Люди просто вышли с факелами и флагами, ибо захотели и имеют на это право. Это свободные люди, следовательно чудо типу путена в Украине не придет к власти никогда — диктатора спалят от такими ж факелами.

Шествие прошло без драк, без матов, без приставания к прохожим. Кто хотел, тот стал в один ряд и пошел. Никого не проверяли по спискам чи явился, чи не явился.

Неважно, был у человека факел или нет. Люди просто потратили время и шли единой толпой. Дух Свободы зашкаливал в шествии, россиянам этого никогда не понять.

В шествии были люди абсолютно разных возрастов: от детей 3 лет на руках у родителей, до дедушек и бабушек 65+, было много молодежи.

Су*а, искал свастику, немцев, солдат НАТО и американцев в шествии и не нашел. Абидна

На улице полно людей в 6 вечера. Беспредел нах. За все время шествия ни у кого ни разу не спросили документы полицейские. Бандера в шоке, наверное.

Видел живого Правосека. И Красно-Черный флаг . И разговаривал с Правосеком на русском. И выжил. И не попал в концлагерь. Сука, я своей ватной тещо это как расскажу, у оно инфаркт будет.

Встретил человека из Луганска. Мир тесен. Человек тоже не в восторге от петард, ибо слишком хорошие воспоминания. Прокляли рф вместе.

Ни одной петарды не взорвали на марше, были только фаера. Респект. Снимаю шляпу перед организаторами.

П-пожар в мурманске. В колонне на марше было 80% русскоговорящих. Повторяю на русском для немытых: в факельном шествии в честь Бандеры было большинство русскоговорящих. Киселеву и Соловьеву привет. Живите теперь с этим.

Ни одной пивной бутылки из колонны с факелами выброшено не было, никто не цеплялся к прохожим, никто не бил витрины, никто не плевался под ноги. Культурно и просто все было, не по-русски.

Ни одного человека с оружием в шествии. Вообще ни одного. Минимум людей в камуфляже. Никто не свозил автобусы с бюджетниками, которые не могли отказаться, ибо уволят. Русские, а вы в курсе, что на митинги и на марши можно ходить без разрешения и без принудиловки? Живите теперь с этим.

На улицах полно машин было, город хорошо освещен даже после 6 вечера. Но, даже под светом фонарей, я так и не увидел ни одного нетрезвого или скинхеда. Привет россиянам, напомните, сколько у вас действующих фашистских организаций, которые официально зарегистрированы в рф?

П-пожар в воронеже от шествия факельного. Русскоговорящие спели гимн УПА. Их не заставляли, не били, они сами это все сделали. Шото гарью воняет, видимо в немытой сейчас вата горит.

После окончания шествия люди сдали факела и спели штук 10 песен под гармошку или аккордеон. На Украинском спели. Русскоговорящие жители Днепра пели на Украинском. Пели песни УПА и просто народные . Шах и мат киселевым и компании.

Очень понравилась кричалка: Слава Киевской Руси, недоросия соси. Чуть горло не сорвали с Луганчанином пока шли на автостанцию.

В часов 5-6 вечера буду снова в оккупированом Донецке. Спасибо участникам шествия и организаторам за глоток Свободы. Ради того, чтобы увидеть факельное шествие не по тв, стОит проехать блок-посты.

Мораль: американцев на факельном шествии не было в Днепре. Солдаты НАТО в отпуске. Русскоговорящие жители ходили с факелами в честь дня рождения Бандеры и пели песни УПА. В Донецке скоро будет тоже самое. Бойтесь, коллаборанты, мы. Адекватные жители оккупированых территорий, будем идти с факелами в первых рядах по улицам Донецка и Луганска, Макеевки и Краснодона. Скоро.

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