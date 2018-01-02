Посол Украины в Соединенных Штатах Валерий Чалый заявил, что предоставление Украине американского летального оружия стало сигналом для России о цене, которую та заплатит за попытку разрушить международный порядок. Чалый: Любая агрессия, любая попытка разрушить международный порядок, который установился, будет иметь за собой адекватный ответ Фото: Валерій Чалий (Valeriy Chaly) / Facebook "Если вы демонстрируете силу, открывается возможность для дипломатической работы того же посла Волкера (спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер. –). Но не имея мощного сигнала, Россия просто не хочет садиться за стол переговоров и дальше делать шаги навстречу", – рассказал он.Посол отметил, что предоставление летального оружия – это сигнал."Это четкий сигнал США. Любая агрессия, любая попытка разрушить международный порядок, который установился, будет иметь за собой адекватный ответ", – подчеркнул он.Чалый добавил, что США сильно сократили помощь всем странам мира, и Украина сейчас получает "50% только, что идет в Евразию".Он заверил, что руководство Украины слышит все сигналы западных партнеров по поводу необходимости реформирования армии.23 декабря 2017 года в Государственном департаменте США сообщили, что предоставят Украине "усиленные оборонительные возможности". В заявлении американской администрации отмечалось, что Украина "является суверенной страной и имеет право защищаться".Чалый заявил, что решение американских властей будет иметь долгосрочное влияние не только на развитие стра Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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