Никаких заморских названий, которые трудно разыскать, все они вам хорошо знакомы. Включите эти продукты и блюда в свой ежедневный рацион — и у организма прибавится сил для борьбы с вирусами.

1. Бульон

Обычный куриный бульон содержит большое количество питательных веществ, которые очень легко и быстро усваиваются в организме и лучше только справляются с восстановлением запаса энергии.

2. Витамин C

Самый главный витамин, поддерживающий иммунную систему круглый год. Именно он защищает ваш организм от повреждений, самое главное — внутренних органов и гланд. Витамин С можно найти в: шиповнике, яблоках, петрушке, облепихе, брокколи, цветной и брюссельской капусте, рябине, цитрусовых.

3. Имбирь

Небольшое количество имбиря способно не только придать энергии на весь день, но и бороться с похмельем, простудой и более тяжелыми зимними заболеваниями. Имбирь обладает целым набором полезных свойств, делающих его незаменимым элементом в борьбе с заболеваниями и в усилении иммунитета.

4. Горячий лимонад

Лимон плюс горячая вода — вот и весь нехитрый рецепт этого чудо-лимонада. Если каждое утро начинать с чашки такого напитка, то уже через неделю можно заметить, насколько крепче стала ваша иммунная система, и насколько проще вам просыпаться по утрам. Лимон обладает очищающими свойствами, благодаря которым из организма выводятся токсины. Такой лимонад, кстати, способен составить конкуренцию кофе по своему бодрящему эффекту.

5. Чеснок

Это классика в борьбе с микробами, не очень приятная, но действенная. Чеснок — мощный антиоксидант со свойствами любого антивирусного антибиотика. А также чеснок предотвращает возникновение тромбов в крови и разжижает мокроту. Помимо этого, в чесноке можно найти некоторое количество минералов — таких, как сера и селен, которые значительно укрепляют иммунную систему.

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