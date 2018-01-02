По предварительным данным, после проведения судебно-медицинской экспертизы следствие отбросило версию об изнасиловании юристки Ирины Ноздровской. Об этом сообщил пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции города Киева Николай Жукович.

Также экспертиза подтвердила наличие следов насильственной смерти на теле погибшей правозащитницы — колото-резаных ран в области шеи, в результате чего версия самоубийства также не рассматривается.





Напомним, 1 января около села Демидов Вышгородского района Киевской области было найдено тело пропавшей в конце декабря в Киеве юристки Ирины Ноздровской. Обнаженный труп женщины обнаружили около полудня.

Об исчезновении Ноздровской стало известно еще 29 декабря 2017 года на следующий день после того, как она “выиграла апелляцию” в деле о ДТП, в котором погибла её родная сестра Светлана Сапатинская — за рулем автомобиля был племянник судьи Вышгородского суда.

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