Из закрытой консервный банки, в которую исламисты превратили светский Иран, тяжело выходит информация, но даже по тому, что выходит наружу, видно, что аятоллистский Иран уже прожигает свои последние сроки. Наверняка, дело не обошлось без вмешательства извне, о чем мы, наверное, еще услышим. Однако, масштабы и характер волнений, прошедших в различных регионах страны, говорят о том, что никто там не организовывал централизованную подпольную структуру для поднятия восстания.

Скорее только, произошел стихийный протест, показавший настоящий уровень поддержки центральной власти. Заметим, теократическая вершина давно и прочно вбила в тело страны мощные репрессивные структуры. Тем не менее, протест оказался слишком широким, чтобы они сработали на упреждение и не дали гражданам страны увидеть, как много противников режима.

Поэтому если и было вмешательство извне, то лишь информационного характера. А в данном случае, информация оказалась решающей силой. В самом деле, довольно показать иранцам то, как живут соседние Эмираты, Бахрейн, Катар и другие, чтобы просто сравнить свою и жизнь и жизнь соседей, которые также живут с прибылей от продаже нефти и газа, и даже представляют собой вариант мягкой, цивилизованной теократии. Да что там, Эмираты, довольно вспомнить, каким был Иран до «революции» и сравнить с тем, что принесла эта революция. Таких двух сравнений уже будет довольно для того, чтобы сделать соответствующие выводы.

Иран имеет громадную территорию, огромные запасы нефти и газа. Он вполне мог стать локомотивом региона и двигать свою инфраструктуру в 22 век, вкладывая деньги в не энергетические отрасли промышленности и сельского хозяйства. Он мог бы стать если не образцом для подражания, то, как минимум, – достойным продолжателем цивилизации, которая существует на этой земле задолго до исламизации. Но не сложилось. Иран выбрал путь вражды и войны. Ему нужны чужие территории, ему нужно все больше оружия. Такой выбор всегда требует послушного населения, которое не станет считать денег, которые руководство пустило на бредовые захватнические прожекты, но будет сплоченной, тупой массой идти туда, куда ведет пастух. При этом, им наверняка обещают, что период временных трудностей скоро закончится, вот только надо разгромить врагов, и сразу – наступит счастье. Но вот уже 40 лет аятоллы ведут иранцев по пустыне, а просвета не видно и дальше маячит еще более грустная перспектива.

На западном берегу Залива швартуются круизные лайнеры, по нескольку штук в минуту, садятся огромные пассажирские самолеты, несущие на своем борту сотни и тысячи туристов. А турист не поедет в вонючую дыру. Он едет туда, где создана комфортная и безопасная обстановка. В Иран прилетают лишь граждане таких же вонючих помоек, наподобие РФ или Венесуэлы, да гробы с военными из Сирии. Вот что построила эта религиозная секта.

Интересно, что все это произошло тогда, когда Тегерану впервые удалось хотя как-то закрепиться за пределами страны – в Сирии. Только была получена возможность основать там свои военные базы, и вот – затрещало дома. Люди просто устали от этого милитаристского психоза и обещаний лучшей жизни завтра. Они поняли, что лучше не будет, будет хуже. Выросло почти два поколения людей, которые сознают себя пациентами лепрозория, и если ничего не делать, вырастет и третье поколение изгоев.

В общем, даже у запрессованных религиозными догмами иранцев, хватило здравого смысла оценить ситуацию и сделать выводы, а сделав их – подняться на протест. Понятно, что репрессивная машина так просто не отпустит ситуацию из-под контроля, но уже понятно, что теперь это – вопрос времени. Причем, это поняли как сами граждане Ирана, так и представители силовых структур. Они получили привет от своего населения и теперь их будущее уже не выглядит безусловным и предопределенным. Теперь они понимают, что все может измениться в одну ночь. А раз так, то они впервые задумались о том, что будут делать в этом случае. Бежать отдельно некуда, а выпачкаться в кровь сограждан – уже опасно. Уже понятно, что следующее восстание будет использовать фонарные столбы по их историческому назначению.

В сравнении с Ираном или Венесуэлой, население РФ опустилось гораздо ниже в рейтинге рабства и теперь им придется самостоятельно выполнить команду: «на первый – второй – рассчитайся!», поскольку негласная информация именно о двух рабах, которые будит выдаваться всем желающим. Рабы уже есть, а вот по парам они пока не разобраны. Похоже на то, что время пришло.

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