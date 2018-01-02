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Убийцу Немцова отправили в колонию Петрозаводска - СМИ
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02.01.2018 23:14
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Убийца российского оппозиционного политика Бориса Немцова,
экс-военнослужащий чеченского батальона "Север" Заур Дадаев будет
отбывать 20 лет строго режима в колонии №9 города Петрозаводска,
утверждает издание "Столица на Онего". Дадаева этапируют из
Москвы в Петрозаводск через Санкт-Петербург Фото: ЕРА Об
этом пишет "Столица на Онего" без ссылки на источник.По
неофициальной информации, опубликованной изданием, сейчас Дадаева
этапируют из Москвы в Петрозаводск через
Санкт-Петербург.Немцова застрелили возле Кремля поздно вечером
27 февраля 2015 года.Согласно решению Московского окружного
военного суда от 13 июля 2017 года, Дадаев получил 20 лет
колонии строгого режима.Соучастники Дадаева, братья Анзор и Шадид
Губашевы получили 19 и 16 лет колонии соответственно, Темирлан
Эскерханов – 14 лет, Хамзат Бахаев – 11 лет.По версии
следствия, убийство Немцова было заказным и за его исполнение
Дадаеву пообещали 15 млн рублей. Организатором преступления,
полагают в Следственном комитете РФ, был водитель командира Дадаева
в чеченском батальоне "Север" Руслан Мухудинов.Адвокат семьи
Немцова Вадим Прохоров призывал не преувеличивать роль
Мухудинова в убийстве оппозиционера. Он считает, что
тот не мог быть заказчиком преступления.
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