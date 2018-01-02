Убийца российского оппозиционного политика Бориса Немцова, экс-военнослужащий чеченского батальона "Север" Заур Дадаев будет отбывать 20 лет строго режима в колонии №9 города Петрозаводска, утверждает издание "Столица на Онего". Дадаева этапируют из Москвы в Петрозаводск через Санкт-Петербург Фото: ЕРА Об этом пишет "Столица на Онего" без ссылки на источник.По неофициальной информации, опубликованной изданием, сейчас Дадаева этапируют из Москвы в Петрозаводск через Санкт-Петербург.Немцова застрелили возле Кремля поздно вечером 27 февраля 2015 года.Согласно решению Московского окружного военного суда от 13 июля 2017 года, Дадаев получил 20 лет колонии строгого режима.Соучастники Дадаева, братья Анзор и Шадид Губашевы получили 19 и 16 лет колонии соответственно, Темирлан Эскерханов – 14 лет, Хамзат Бахаев – 11 лет.По версии следствия, убийство Немцова было заказным и за его исполнение Дадаеву пообещали 15 млн рублей. Организатором преступления, полагают в Следственном комитете РФ, был водитель командира Дадаева в чеченском батальоне "Север" Руслан Мухудинов.Адвокат семьи Немцова Вадим Прохоров призывал не преувеличивать роль Мухудинова в убийстве оппозиционера. Он считает, что тот не мог быть заказчиком преступления. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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