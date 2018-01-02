хозяин Mercedes успел отъехать в сторону, а буквально через пару секунд мимо проехал поезд

Судя по видеозаписи, выложили в конце прошлой недели, случай произошел утром 29 декабря на улице Шевченко. Владелец иномарки не остановился на запрещающий сигнал светофора, надеясь проскочить переезд, но в итоге оказался зажат между шлагбаумами. Водитель пытался маневрировать, но съехать с колеи ему не удалось.

На помощь автолюбителю пришел железнодорожник - мужчина руками поднял шлагбаум, тем самым освободив путь машине. Владелец Mercedes успел отъехать в сторону, а буквально через пару секунд мимо проехал поезд.