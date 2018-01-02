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Железнодорожник Киевской спас водителя Mercedes от столкновения с поездом - ВИДЕО
02.01.2018 23:15
Железнодорожник Киевской спас водителя Mercedes от столкновения с поездом - ВИДЕО
хозяин Mercedes успел отъехать в сторону, а буквально через пару секунд мимо проехал поезд
Железнодорожник спас торопливого водителя, который застрял между шлагбаумами на переезде в Боярке (Киевская область), от столкновения с поездом.
Железнодорожник Киевской спас водителя Mercedes от столкновения с поездом - ВИДЕО Фото: скриншот

Судя по видеозаписи, выложили в конце прошлой недели, случай произошел утром 29 декабря на улице Шевченко. Владелец иномарки не остановился на запрещающий сигнал светофора, надеясь проскочить переезд, но в итоге оказался зажат между шлагбаумами. Водитель пытался маневрировать, но съехать с колеи ему не удалось.

На помощь автолюбителю пришел железнодорожник - мужчина руками поднял шлагбаум, тем самым освободив путь машине. Владелец Mercedes успел отъехать в сторону, а буквально через пару секунд мимо проехал поезд.

Напомним, что в Луцке на железнодорожном переезде столкнулись тепловоз и микроавтобус .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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