Земли сельскохозяйственного назначения "разбазарят", если будут продавать в коррупционных условиях. Об этом сказал политолог Александр Кочетков,передает со ссылкой на .

"Земля - ​​один из последних активов государства, интересует многих инвесторов в Украине и мире. Оценивается примерно в 100-120 миллиардов долларов. Ею интересуются Арабские страны, Израиль, в Европе - больше только Германия.

Власти рассматривают эту тему, как элемент обогащения для тех, кто будет руководить процессом. Схема, которую заложили еще во времена Януковича, предусматривала выкупить лучшие земельные участки бизнесменам, связанных с властью. И потом перепродать мощным зарубежным инвесторам с огромным выгодой. К сожалению, у нынешней власти остается подобное отношение к этому активу.

Участники политического процесса, которые находятся вне власти, абсолютно с этим не согласны и имеют довольно аргументов. Обычно депутаты подчиняются указаниям из Администрации президента. Но в этом вопросе рассматривают себя как будущих бенефициаров, тоже хотят от этого что-то иметь. Вопрос очень сложного консенсуса всех властных группировок. Или появится политическая сила, которая полностью будет контролировать власть, и она единолично решит.

80 миллиардов долларов было бы довольно для реформирования всей страны, сделать мощную армию. Хватит денег на решение всех проблем. В условиях коррупции и нынешней судебной системы землю реализуют на треть от ее реальной цены. Разбазарят. Но те, кто у власти, обогатятся. Сейчас этого делать нельзя. Нужна сталая ситуация экономического прогресса и прозрачная экономическая система. Тогда есть шансы, что актив используют на нужды страны", - пояснил Кочетков.

В Украине продлили на 1 год мораторий на продажу или отчуждение другим способом земель сельскохозяйственного назначения. Соответствующий закон 30 декабря 2017 года подписал президент .

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