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В одесском горевшем колледже не было пожарной сигнализации
08.12.2019 20:47
ГСЧС объявило, что в одесском колледже не было пожарной сигнализации
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
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