ООН не должна молча наблюдать за событиями на иранских улицах, заявила постоянный представитель США в организации Никки Хейли. Хейли: Иранские диктаторы делают то же, что и всегда. Говорят, что протесты были задуманы врагами Ирана. Мы знаем, что это полная чушь Фото: EPA "От иранских диктаторов мы можем ожидать очередных вопиющих нарушений прав человека в ближайшие дни. ООН должна отреагировать. Соединенные Штаты созовут экстренные сессии ООН в Нью-Йорке и в Совете по правам человека в Женеве. Молчать нельзя. Народ Ирана взывает о свободе", – заявила Хейли.Она прокомментировала заявления руководителей Ирана, утверждавших, что за протестами, охватившими страну, стоят внешние силы."Иранские диктаторы делают то же, что и всегда. Говорят, что протесты были задуманы врагами Ирана. Мы знаем, что это полная чушь. Демонстрации были абсолютно спонтанными. Они показывают истинное положение народа, который долгое время угнетался, а теперь восстал против диктаторов", – сказала дипломат.28 декабря в Иране начались крупнейшие за восемь лет антиправительственные акции протеста. От властей страны требуют побороть бедность, освободить политзаключенных, положить конец произволу полиции и прекратить участие в конфликтах в Йемене, Сирии и Ираке. Силовики применили водометы и задержали десятки активистов.30 декабря протесты распространились на столицу Ирана Тегеран. Демонстранты пытаются штурмовать государственные здания.В связи с антиправительственными митингами власти Ирана заблокировали Instagram и Telegram.Сообщалось о 20 погибших за шесть дней протестов. Власти заявили о 450 задержанных. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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