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Хейли призвала провести экстренное заседание Совбеза ООН из-за событий в Иране
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02.01.2018 23:22
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ООН не должна молча наблюдать за событиями на иранских улицах,
заявила постоянный представитель США в организации Никки Хейли.
Хейли: Иранские диктаторы делают то же, что и всегда. Говорят,
что протесты были задуманы врагами Ирана. Мы знаем, что это полная
чушь Фото: EPA "От иранских диктаторов мы можем ожидать очередных
вопиющих нарушений прав человека в ближайшие дни. ООН должна
отреагировать. Соединенные Штаты созовут экстренные сессии ООН
в Нью-Йорке и в Совете по правам человека в Женеве.
Молчать нельзя. Народ Ирана взывает о свободе", – заявила
Хейли.Она прокомментировала заявления руководителей Ирана,
утверждавших, что за протестами, охватившими страну, стоят внешние
силы."Иранские диктаторы делают то же, что и всегда. Говорят, что
протесты были задуманы врагами Ирана. Мы знаем, что это полная
чушь. Демонстрации были абсолютно спонтанными. Они показывают
истинное положение народа, который долгое время угнетался, а теперь
восстал против диктаторов", – сказала дипломат.28 декабря в
Иране начались крупнейшие за восемь лет антиправительственные
акции протеста. От властей страны требуют побороть
бедность, освободить политзаключенных, положить конец
произволу полиции и прекратить участие в конфликтах в Йемене, Сирии
и Ираке. Силовики применили водометы и задержали десятки
активистов.30 декабря протесты распространились на столицу
Ирана Тегеран. Демонстранты пытаются штурмовать государственные
здания.В связи с антиправительственными митингами власти Ирана
заблокировали Instagram и Telegram.Сообщалось о 20 погибших за
шесть дней протестов. Власти заявили о 450 задержанных.
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