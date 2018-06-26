Россия хочет установить полный контроль над Черным и Азовскими морями.

Такое заявление в интервью "" сделал военный знаток, заместитель директора по международным вопросам Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь, передает .

"Россия действует в направлении установления контроля над Черным морем таким образом, чтобы любая другая черноморская страна, да и нечерноморская, которая собиралась бы действовать в Черном море, не могла бы осуществлять ни свободную навигацию, ни свободную военно-морскую деятельность, ни другие виды деятельности, предусмотренные международным морским правом", - рассказал он.

По словам эксперта, также Кремль действительно нарушает сейчас международное морское право в Азовском море.

"Но суть в том, что из-за того, что Украина в 2003 году подписала соглашение с , в котором Азовское море названо историческим внутренним морем, Россия пытается на этом играть. То есть в Азовском море с согласия Украины не действует международное морское право. Кроме того, в соглашении 2003 года указывается, что морская граница между Украиной и Россией, а также разграничение экономических зон будет проведено согласно еще одному договору, который не был подписан. Соответственно, существуют вакуум в отношениях между Украиной и Россией и вакуум международного морского права. И в результате Россия этим пользуется", - пояснил Самусь.

Он заявил, что глава может попытаться осуществить широкомасштабное наступление, которое будет включать в себя 7-8 направлений.

"Начиная от , Харькова, Одессы (с моря) и так далее. Само по себе наступление с Азовского моря ничего не даст и захлебнется, потому что там нет достаточных сил со стороны , чтобы его осуществлять. Там может быть максимум батальон морской пехоты. На сегодняшний день у России нет десантно-высадочных средств, чтобы производить высадку даже батальона морской пехоты со стороны Азовского моря. Но в рамках более широкой операции Азовское море может использоваться, например, при пробивании сухопутного коридора для Крыма, который сейчас в связи с очень "умными" действиями российских оккупантов засыхает и превращается в пустыню", - считает знаток.

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