В Запорожье 4 полицейских совершали разбойные нападения и грабежи

Прокуратурой Запорожской области утверждено и направлено в суд обвинительный акт в уголовном производстве по обвинению шести человек, между которых на момент совершения преступлений четверо были работниками полиции, в совершении преступлений, предусмотренных ст. 257 (бандитизм), ч. 4 ст. 187 (разбой , направленный на завладение имуществом в крупных или отдельно крупных размерах или совершенный организованной группой, или соединенный с причинением тяжких телесных повреждений) УК Украины " , - сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко в Facebook .

В ходе досудебного расследования было установлено, что к преступной группировке входили сотрудники полиции особого назначения в Запорожской области вместе с оперуполномоченными и гражданскими лицами. В период с февраля по июнь 2017 они осуществляли разбойные нападения на местных жителей с целью завладения их имуществом, угрожали насилием.

Санкция статьи 257 УК Украины предусматривает лишение свободы сроком от 5 до 15 лет с конфискацией имущества, а по ч. 4 ст. 187 УК Украины злоумышленникам грозит лишение свободы от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.

Ранее были задержаны преступную группировку в Харькове, в который входили шесть полицейских. Они похищали и пытали своих жертв. Известно, что они нападали на состоятельных харьковчан, применяли физическое насилие и оружие. Сумма причиненного материального ущерба составила более 3 млн грн.

Напомним, что в 2017 году 337 сотрудникам Нацполиции объявили о подозрении , часть из них - руководители.