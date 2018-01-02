Руководство журнала Playboy рассматривает возможность закрыть печатное издание.

Компания планирует сосредоточиться на других сферах деятельности "World of Playboy". Cеред основных приоритетов - ночные клубы и казино, передает со ссылкой на .

О возможном закрытии печатной версии журнала рассказал Бен Кон, управляющий партнер компании Rizvi Traverse. Ей принадлежит контрольный пакет акций Playboy.

Playboy Enterprises сконцентрируется на ночных клубах и казино после того, как журнал закроют.

Разговоры о прекращении печати начались через два дня после смерти основателя журнала Хью Хефнера.

Rizvi Traverse инвестировали в Playboy Enterprises $207 млн в 2011 году. За это получили 35% акций.

Работники редакции журнала рассказывают - инвесторы планировали закрыть журнал давно. Хефнер настаивал - пока он жив, журнал должен выходить, а он должен быть редактором. Разговоры о закрытии кажутся вполне предсказуемыми.

Playboy владеет двумя печатными изданиями, теле- студией, интернет-сайтами, центрами продаже различных товаров и аксессуаров, сетью казино и ночных клубов.

В историю журнала Playboy вошла девушкой месяца модель-трансгендер в номере за ноябрь и декабрь в постоянной рубрике глянца появится 26-летняя француженка Инес Рау, сделавшая операцию по смене пола в 15 лет.

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