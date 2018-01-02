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Хейли: Северная Корея может вести переговоры с кем хочет. Но США не признают их, пока Пхеньян не откажется от ядерного оружия
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02.01.2018 23:29
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Мир должен проявлять бдительность в отношении ядерного арсенала
КНДР. Так постоянный представитель США в ООН Никки Хейли
прокомментировала сообщения о возможных переговорах Северной и
Южной Кореи. Хейли: Мы слышали, что Северная Корея готовится к
очередному ракетному испытанию. Надеюсь, что этого не произойдет
Фото: EPA "Мы считаем, что они должны остановить программу
разработки ядерного оружия, и сделать это сейчас. Северная Корея
может вести переговоры с кем хочет. Но США не признают их, пока они
не откажутся от запасов ядерного оружия", – сказала она,
комментируя сообщения о возможных переговорах Пхеньяна и Сеула.По
словам Хейли, США никогда не будут считать КНДР ядерной державой.
Постпред призвала образованный мир "проявлять бдительность в
отношении развития ядерного арсенала государства-изгоя"."Мы
слышали, что Северная Корея, вероятно, готовится к очередному
ракетному испытанию. Я надеюсь, что этого не произойдет. Но если
это случится, мы должны будем предпринять новые шаги для того,
чтобы повлиять на режим", – добавила Хейли.В новогоднем
выступлении глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что ядерная кнопка
"постоянно находится на его рабочем столе". Однако, по его
словам, Северная Корея готова отправить
делегацию для участия в зимних Олимпийских играх в
южнокорейском Пхенчхане. Он также добавил, что Пхеньян готов вести
переговоры по этому поводу с Сеулом.В Олимпийском оргкомитете
заявили, что участие КНДР в Играх станет проявлением истинного
олимпийского духа.Южная Корея предлагает провести
переговоры об участии КНДР в зимней Олимпиаде 9 января. Также
Сеул намерен обсудить восстановление связей с Пхеньяном.Президент
США Дональд Трамп выразил мнение, что готовность Ким Чен Ына к
переговорам с Южной Кореей свидетельствует о пользе санкций,
введенных в отношении Северной Кореи.С 2006 года КНДР
произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки
запусков баллистических ракет. Из-за этого в отношении Пхеньяна
введен ряд международных санкций.22 декабря Совет Безопасности
ООН одобрил новые санкции в отношении КНДР.Резолюцию, принятую
по инициативе делегации США, поддержали все 15 членов Совбеза.В
принятом документе сокращение поставок нефтепродуктов Пхеньяну
доведено до 89% (в предыдущей резолюции было 55%), вводится запрет
на продажу в КНДР промышленного оборудования, транспортных средств,
железа, стали и других металлов, а также ряда продуктов питания и
сельскохозяйственной продукции.
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