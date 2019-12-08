|Хто пустив чутки про смерть Єлизавети ІІ?
|08.12.2019 23:05
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«Сьогодні вранці померла королева, серцевий напад, оголошення буде завтра о 9:30 ранку».
«Королева не вмерла. Вона жива і здорова, дуже сподівається прийняти президента Трампа, а також інших світових лідерів в Букінгемському палаці у вівторок на прийомі на честь саміту НАТО», - написав у відповідь журналіст видання Royal Central в Twitter, з посиланням на офіційних представників Букінгемського палацу.
І два дні тому королева дійсно провела зустріч з Дональдом і Меланією Трамп.
А тепер з'ясувалося, хто запустив «качку»: всю відповідальність за поширення чуток про смерть королеви взяв на себе королівський флот. Виявляється, вони проводили навчання біля берегів Великобританії, кодова назва операції було «Лондонський міст». Ця фраза розшифровується в армії, як «смерть королеви». Один з новобранців подумав, що Єлизавета II дійсно померла, і повідомив цю новину в Інтернет.
«Ми можемо підтвердити, що на Королівській військово-морській авіаційній станції в Йовілтон були проведені внутрішні навчання відповідно до встановлених планів дій в надзвичайних ситуаціях. Ці навчання проводяться на регулярній основі. Хоча навчання проводилися належним чином, ми шкодуємо про те, що це могло викликати таке непорозуміння», - прокоментував офіційний представник відомства.
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