После ложного сообщения о заминировании специалисты не обнаружили никаких взрывных устройств или взрывоопасных веществ

При участии прокурора Киевской местной прокуратуры №9 объявлен обвинительный приговор 27-летнему гражданину Республики Молдова, который сделал ложное сообщение о минировании Центрального железнодорожного вокзала в столице (...) Приговором Соломенского районного суда Киева мужчину признан виновным по ч. 1 ст . 259 УК Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) и приговорен к реальному наказание в виде трех лет лишения свободы " , - сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Как сообщалось, в начале июля 2017 года до очередной части отдела полиции на станции "Киев-Пассажирский" поступило сообщение о том, что Центральный железнодорожный вокзал Киева заминирован. Специалисты не обнаружили никаких взрывных устройств или взрывоопасных веществ.

По подозрению в совершении этого звонка был задержан гражданин Молдовы.