|Молдаванина, который "заминировал" вокзал в Киеве, приговорен к трем годам тюрьмы
|02.01.2018 23:30
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После ложного сообщения о заминировании специалисты не обнаружили никаких взрывных устройств или взрывоопасных веществСоломенский районный суд Киева приговорил гражданина Молдовы к трем годам лишения свободы за ложное сообщение о минировании центрального железнодорожного вокзала Киева в июле 2017 года.
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При участии прокурора Киевской местной прокуратуры №9 объявлен обвинительный приговор 27-летнему гражданину Республики Молдова, который сделал ложное сообщение о минировании Центрального железнодорожного вокзала в столице (...) Приговором Соломенского районного суда Киева мужчину признан виновным по ч. 1 ст . 259 УК Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) и приговорен к реальному наказание в виде трех лет лишения свободы " , - сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
Как сообщалось, в начале июля 2017 года до очередной части отдела полиции на станции "Киев-Пассажирский" поступило сообщение о том, что Центральный железнодорожный вокзал Киева заминирован. Специалисты не обнаружили никаких взрывных устройств или взрывоопасных веществ.
По подозрению в совершении этого звонка был задержан гражданин Молдовы.
Напомним, что в Ровно и Львове аноним сообщил в полицию о заминировании вокзалов .