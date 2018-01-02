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Киев получит вооружение из США, — Порошенко (видео)
02.01.2018 23:31
Киев получит вооружение из США, — Порошенко (видео)

Украина получит в этом году оборонительное вооружение из США. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в социальной сети . Он также сообщил, что бюджет ВСУ составит рекордные 86 млрд грн.

«Мы получим летальное оборонительное оружие от наших партнеров из США. И продолжим усиливать украинскую армию новейшей военной техникой отечественного производства», – написал Порошенко.

Кроме того глава государства отметил, что Вооруженные силы Украины стали одной из самых эффективных армий в Европе.

Напомним, в конце декабря стало известно, что США приняли решение о продаже оборонительного вооружения Украине.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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