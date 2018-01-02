На высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей снежный покров крепится умеренно или слабо, следовательно существует значительная снеголавинная опасность, отметили в украинском Гидрометцентре. Снег на склонах лежит ненадежно Фото: ЕРА (архив) "2-3 января, в связи со снегопадами, на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (третий уровень)", – говорится в сообщении.Всего уровней опасности пять. Третий уровень – частично неблагоприятные условия.По данным Гидрометцентра, снежный покров на большинстве крутых склонов в указанном районе "закреплен умеренно или слабо".В горной местности, расположенной на территории Львовской области, риск схода лавин имеет низкий уровень безопасности. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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