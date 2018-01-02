На высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей снежный
покров крепится умеренно или слабо, следовательно существует
значительная снеголавинная опасность, отметили в украинском
Гидрометцентре. Снег на склонах лежит ненадежно Фото: ЕРА (архив)
"2-3 января, в связи со снегопадами, на высокогорье
Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительная
снеголавинная опасность (третий уровень)", – говорится в
сообщении.Всего уровней опасности пять. Третий
уровень – частично неблагоприятные условия.По данным
Гидрометцентра, снежный покров на большинстве крутых склонов в
указанном районе "закреплен умеренно или слабо".В горной местности,
расположенной на территории Львовской области, риск схода лавин
имеет низкий уровень безопасности.
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