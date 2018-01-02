|На Херсонщине установят 16 ветрогенераторов мощностью 170 МВт
|02.01.2018 23:37
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Весной 2018 планируется установить 16 ветряков высотой около 150 метровВ Херсонской области Новодмитриевский сельсовете выделили 10 гектаров земли для установления ветроэлектрических установок.
Фото: Europe's Roadmap
На территории уже занимаются подготовкой к реализации проекта.
"В предстоящие ветрогенераторы оборудовали линию электропередач, которая подаст электроэнергию в общую систему на территории соседнего Новотроицкого района" , - говорится в сообщении kherson.life .
Разработкой и реализацией проекта занимается компания "Виндкраф Украина".
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Напомним, что крупнейшая в Европе наземную ветроэлектростанцию построят в Запорожской области . Ветроэлектростанцию суммарной мощностью 500 МВт планируют построить на территории Приазовского и Мелитопольского районов.
Отметим, что за первый квартал 2017 года в Украине построено 79 объектов альтернативной энергетики . Общие инвестиции в эти проекты превысили 210 миллиона евро.