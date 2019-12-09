США и исламская группировка «Талибан» возобновили переговоры после трех месяцев перерыва.

Соединенные Штаты Америки и «Талибан» накануне возобновили переговоры по урегулированию вооруженного конфликта в Афганистане, сообщает «Голос Америки».

Переговоры стартовали в столице Катара Дохе 7 декабря, спустя три месяца после того, как президент США Дональд Трамп распорядился прервать их. Американскую делегацию вновь возглавил спецпредставитель Государственного департамента по установлению мира в Афганистане Залмай Халилзад. Переговоры продолжились и в воскресенье, 8 декабря.

«США сегодня вновь начали переговоры в Дохе. Цель обсуждения – снижение насилия, которое приведет к внутриафганским переговорам и перемирию», – сообщил журналистам источник.

«Переговоры начались с того момента, на котором они остановились. Мы обсудили подписание соглашения и сопутствующие вопросы», – заявил представитель «Талибана» Сухаил Шахин.

С июля 2018 года Соединенные Штаты ведут прямые переговоры с высокопоставленными представителями радикального исламистского движения «Талибан» об установлении мира в Афганистане. Основные темы обсуждений – вывод иностранных военнослужащих и предоставление гарантий того, что Афганистан не превратится в безопасную гавань для террористических группировок.

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