|Астафьева снялась в жакете на голое тело
|26.06.2018 10:31
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#mua @ira.mua #style @litkovskaya_official #accessories @khutsishvilinatia1 by @allandstore our shooting with @danaadubovayaПубликация от Дария Астафьева (@da_astafieva) 20 Июн 2018 в 9:40 PDT
Недавно Астафьева снялась голой.Даша Астафьева родилась 4 августа 1985 года в городе Орджоникидзе.Певица после школы переехала в Киев, где познакомилась с продюсером Юрием Никитиным. Он предложил ей принять участие в украинской "Фабрике звезд" в 2007 году.Никитиным же была создана группа NikitA, в состав которой вошли Астафьева и Юлия Кавтарадзе, бывшая участница группы "А.Р.М.И.Я.".В коллективе часто менялись участницы, но Астафьева оставалась его лидером.В 2017 году она начала сольную карьеру.
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