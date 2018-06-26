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Астафьева снялась в жакете на голое тело
26.06.2018 10:31
Украинская певица, модель и актриса Даша Астафьева показала грудь в глубоком декольте. Астафьева показала формы Фото: da_astafieva / Instagram

#mua @ira.mua #style @litkovskaya_official #accessories @khutsishvilinatia1 by @allandstore our shooting with @danaadubovaya

Публикация от Дария Астафьева (@da_astafieva) 20 Июн 2018 в 9:40 PDT
Недавно Астафьева снялась голой.Даша Астафьева родилась 4 августа 1985 года в городе Орджоникидзе.Певица после школы переехала в Киев, где познакомилась с продюсером Юрием Никитиным. Он предложил ей принять участие в украинской "Фабрике звезд" в 2007 году.Никитиным же была создана группа NikitA, в состав которой вошли Астафьева и Юлия Кавтарадзе, бывшая участница группы "А.Р.М.И.Я.".В коллективе часто менялись участницы, но Астафьева оставалась его лидером.В 2017 году она начала сольную карьеру.

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