В Киеве правоохранители задержали иностранцев за кражу барсетки из автомобиля киевлянина

В Днепровском районе Киева правоохранители задержали двух иностранцев, которые совершили кражу барсетки с валютой в размере $3 тыс. из салона автомобиля киевлянина, сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.

"Предварительно мы выяснили, что накануне хозяин "Пежо" увидел повреждения колеса и начал исправлять. В этот момент неизвестные проникли в салон и украли из сиденья барсетку, но хозяин их увидел и бросился догонять. Коллеги, находившиеся неподалеку и услышавшие крики, быстро среагировали и остановили злоумышленников, которые пытались скрыться с места преступления на своей машине", – сообщил начальник Днепровского управления полиции Александр Кузьмин.

В порядке статьи 208 УПК Украины мужчин задержали и доставили в территориальное управление полиции. Это граждане другого государства, 1987 и 1974 рождения.

"По факту происшествия следователи начали досудебное расследование по признакам правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Сейчас выясняем уголовное прошлое иностранцев, а также проверяем их причастность к другим преступлениям", – отметил А.Кузьмин.