Украины Владимир Гройсман внес изменения в свою декларацию.

Он добавил 8 миллионов 797 тысяч 630 гривен доходов, говорится в сообщениях о существенных изменениях в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления,передает со ссылкой на .

"Эту сумму премьер получил от отчуждения недвижимого имущества - ООО "Магигранда", - говорится в сообщении.

Сообщение об изменении в электронной декларации Гройсмана датировано 30 декабря 2017.

Национальное агентство по предупреждению коррупции приостановило сотрудникам НАБУ доступ к конфиденциальной информации в декларациях. Есть подозрение, что работник НАБУ внес изменения в статус ежегодной декларации за 2016 в информационно-телекоммуникационной системе "Единый государственный список деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления".

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