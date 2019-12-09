|"Никто не будет ничего пересматривать" - Россия проявит жёсткую позицию на встрече в "нормандском формате"
|09.12.2019 07:31
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Россия имеет жесткую позицию по поводку последовательности выполнения минских соглашений. Об этом газете
Собеседник издания пояснил, что для Украины предстоящая встреча «нормандской четверки» в Париже является политическим актом, а для России — рабочей ситуацией.
По мнению источника, планы Киева пересмотреть минские соглашения не будут реализованы. Он напомнил, что Париж и Берлин часто говорили, что документу нет альтернативы.
Ранее в декабре президент Украины Владимир Зеленский поделился опасениями и ожиданиями от встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Париже. Он рассказал, что ожидает в первую очередь увидеть желание всех сторон закончить «трагическую войну» в Донбассе. Кроме того, Зеленский сообщил, что «хочет увидеть человека» на переговорах с Путиным.
Первый за три года саммит глав России, Украины, Франции и Германии в «нормандском формате» пройдет в понедельник, 9 декабря, в Париже. Ожидается, что он продлится три часа.