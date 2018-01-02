Власти США беспокоит не коррупция в оборонной сфере Украины, а реформирование украинского сектора безопасности, считает посол Украины в Соединенных Штатах Валерий Чалый. Чалый: Речь идет уже не только о коррупции, а о реформировании сектора безопасности Фото: Валерій Чалий/ Facebook "У меня есть достоверные данные, что коррупция в оборонной сфере Украины не большая, чем в других сферах. Она больше в других сферах. Но оборонная сфера это то, где ни одна гривна не может пойти на другие цели, чем оборона страны. Ни один доллар налогоплательщиков США, которые направляют нам это оборудование... они же нам направляют не деньги, а технику", – подчеркнул он.Посол добавил, что коррупция есть в сфере поставок в середине Украины."Система Prozorro, которая используется в Минобороны, это хороший сигнал. Речь идет уже не только о коррупции, а о реформировании сектора безопасности, – это главное. Эффективность сектора безопасности. Поэтому мы про это сейчас говорим и этот вопрос находится на порядке дня", – подытожил он.27 октября 2017 года посол США в Украине Мари Йованович заявила, что за последние три года США предоставили Украине помощь в форме обучения и техники для военных на $750 млн.23 декабря 2017 года в Государственном департаменте США сообщили, что предоставят Украине "усиленные оборонительные возможности". В заявлении американской администрации отмечалось, что Украина "является суверенной страной и имеет право защищаться".Чалый заявил, что решение американских властей будет иметь долгосрочное влияние не только на развитие стра Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что сша это посол украины Теги: политика