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Сексапільна Снігуронька і накачаний Дід Мороз: Яна Глущенко похвалилась святкуванням (ФОТО)
02.01.2018 23:45
Зірка "Дизель шоу" Яна Глущенко цієї осені вперше стала мамою, народивши сина, втім, дуже скоро після пологів зірка поспішила повернутися на сцену до колег, хоча шанувальники підозрювали (як і гумористи), що це станеться не раніше, ніж малюк підросте та піде у дитсадок.

Днями зірка поділилася світлиною, показавши, як готувалася з командою святкувати Новий рік. На фото Яна з пишним бюстом та на високих підборах хизується довгими ногами у звабливому халаті Снігурки, а навколо неї ціла компанія накачаних Дідів Морозів.

"Скоро ми увірвемося у ваш дім!", - написала Яна під фото, а шанувальники заявили: вели себе чемно, тож з нетерпінням очікують Снігуроньки.

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