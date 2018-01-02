|Сексапільна Снігуронька і накачаний Дід Мороз: Яна Глущенко похвалилась святкуванням (ФОТО)
|02.01.2018 23:45
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Днями зірка поділилася світлиною, показавши, як готувалася з командою святкувати Новий рік. На фото Яна з пишним бюстом та на високих підборах хизується довгими ногами у звабливому халаті Снігурки, а навколо неї ціла компанія накачаних Дідів Морозів.
"Скоро ми увірвемося у ваш дім!", - написала Яна під фото, а шанувальники заявили: вели себе чемно, тож з нетерпінням очікують Снігуроньки.
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